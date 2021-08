Primeira 'fatia': Portugal recebe 2,2 mil milhões do Plano de Recuperação

The President of the European Commission, Ursula von der Leyen (L) giving Next Generation EU recovery program of the European Union to portuguese Prime Minister António Costa (R), after their meeting on the Pavilion of Knowledge in Lisbon, 16th june 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Portugal já recebeu a primeira 'fatia' do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Esta terça-feira foram disponibilizados 2,2 mil milhões de euros da Comissão Europeia, anunciou a presidente, Ursula von der Leyen, através de uma publicação na rede social Twitter. O montante corresponde a 13% do orçamento do PRR português.

"O desembolso hoje efetuado representa um momento histórico na execução do plano de recuperação e resiliência de Portugal - o primeiro plano NextGenerationEU aprovado pela UE", assim comentou a presidente da Comissão Europeia, citada em comunicado.

O primeiro "cheque" do plano de recuperação acaba por chegar com ligeiro atraso face à previsão do ministro das Finanças. Em julho, João Leão afirmou que o primeiro desembolso poderia chegar "possivelmente ainda este mês".

Os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram, em 13 de julho, 12 planos nacionais de recuperação. Portugal foi o primeiro país a entregar o documento, em maio, quando estava na presidência do Conselho da União Europeia.

O primeiro desembolso diz respeito ao pré-financiamento de 13% do montante global do PRR. Nos próximos anos, Portugal irá receber um total de 16,6 mil milhões de euros, dos quais 13,9 mil milhões correspondem a subvenções a fundo perdido.

Também em julho, João Leão admitiu que Portugal poderia receber a segunda 'fatia' do plano de recuperação, após a primeira avaliação das metas previstas no documento.

Para financiar a recuperação, a Comissão Europeia vai contrair, em nome da UE, empréstimos nos mercados de capitais até 750 mil milhões de euros a preços de 2018 -- cerca de 800 mil milhões de euros a preços correntes --, o que se traduz em cerca de 150 mil milhões de euros por ano, em média, entre meados de 2021 e 2026, fazendo da UE um dos principais emissores.

As verbas vão financiar o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, avaliado em 672,5 mil milhões de euros (a preços de 2018) e elemento central do "Next Generation EU", o fundo de 750 mil milhões de euros aprovado pelos líderes europeus em julho de 2020 para a recuperação económica da UE da crise provocada pela pandemia de covid-19.

