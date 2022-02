Primeiro ano da pandemia gerou mais défice nos Açores do que na Madeira ou no País

Lisboa, 22/10/201 - Entrevista a Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas. (João Silva / Global Imagens ) © João Silva/Global Imagens

O saldo das contas públicas da Região Autónoma dos Açores (RAA) sofreu uma deterioração muito mais acentuada no ano da pandemia, em termos relativos (medido em proporção do produto interno bruto ou PIB), quando comparado com o da Madeira ou mesmo o saldo nacional português.

Ou seja, o défice dos Açores afundou muito mais em 2020 (face a 2019), mostra um estudo do Conselho das Finanças Públicas (CFP), divulgado esta quinta-feira.

No entanto, o fardo da dívida (também em percentagem do PIB) subiu muito mais na Madeira do que nos Açores ou em Portugal como um todo.

Enquanto o défice do País (em contas nacionais, as que valem para Bruxelas e para os investidores estrangeiros em dívida pública) foi de 5,7% do PIB português em 2020, segundo as contas do CFP.

Já o desequilíbrio orçamental da região dos Açores aumentou para 8,7% do PIB açoriano nesse ano. Na Madeira, a diferença entre receitas e despesas foi de -2,8% do PIB desta região no primeiro ano da pandemia, indica o mesmo estudo do CFP.

Assim, segundo cálculos do Dinheiro Vivo com base nos valores apurados pelo Conselho presidido por Nazaré Costa Cabral, o saldo orçamental da República passou de um excedente de 0,1% do PIB em 2019 (o primeiro da História da democracia) para um défice de 5,7% em 2020 (5,8% segundo o INE), o que representa uma descida equivalente a 5,8% do produto interno.

No caso dos Açores, que registaram um défice regional de 1,7% em 2019, viram o desequilíbrio aumentar cerca de 7% do PIB, para os referidos 8,7% do produto regional.

A Madeira também registou uma redução do seu saldo orçamental regional, mas este movimento nesse primeiro ano de impacto da pandemia foi mais suave, por assim dizer: passou de um excedente 0,7% do produto madeirense para um défice de 2,8% em 2020. É uma descida equivalente a 3,5% do PIB face a 2019.

