Primeiro confinamento levou 35 milhões de dias de trabalho

As sete semanas do primeiro estado de emergência em pandemia, entre meados de março e até final de abril, roubaram ao país mais de 35 milhões de dias de trabalho, um quinto do que a população empregada nesse período representava em tempo de trabalho. As ausências de trabalhadores quadruplicaram no primeiro estado de emergência, mas ainda assim só justificam pouco mais de metade dos dias de trabalho perdidos que o país teve a mais até setembro.

As bases de dados do Eurostat, relativos às ausências ao trabalho da população empregada e obtidos através dos inquéritos nacionais ao emprego na União Europeia (UE), mostram que as primeiras semanas da chegada da pandemia atiraram para fora do trabalho em Portugal números de trabalhadores apenas comparáveis com os da segunda metade de agosto, nas semanas em que habitualmente até 1,6 milhões de portugueses se ausentam do trabalho para férias.

Abril quase como agosto

Excetuando as semanas de agosto, em que o nível de ausências praticamente se manteve face a 2019 e voltou a tocar os 1,6 milhões de portugueses fora do trabalho numa semana, o auge de ausências nos dados que correm até ao final do terceiro trimestre foi atingido na semana de 6 a 12 de abril, quando cerca de 1,5 milhões não trabalharam. Os ausentes superaram em sete vezes os números dessa mesma semana em 2019, com mais de 1,2 milhões fora do trabalho.

As ausências contabilizadas nos inquéritos ao emprego incluem situações como férias, baixas e também lay-off. Em abril, o lay-off simplificado abrangia 681 mil trabalhadores portugueses, nos dados então apresentados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sendo pouco mais de metade dos mais de 1,2 milhões de ausências em excesso relativamente ao ano anterior. Tal aponta para números elevados daqueles que terão ficado de baixa ou tirado férias no primeiro período agudo de confinamento, altura em que, tal como agora, a maioria das escolas permaneceu encerrada.

Nos cálculos do Dinheiro Vivo a partir dos ausentes semanais registados pelo Eurostat, os dias de ausência subiram de 9,6 milhões para 45 milhões nas semanas que coincidiram com o primeiro estado de emergência da pandemia, comparando com igual período do ano passado. Foram mais de 35 milhões de dias perdidos, efeito da pandemia, a representarem 23% do tempo de trabalho dos 4,5 milhões de indivíduos que constituíam a população empregada no segundo trimestre de 2020, segundo os dados do Eurostat.

Trata-se de um aumento de ausências para mais do quádruplo e que, num momento em que toda a Europa atravessava a chamada primeira vaga da pandemia, sobressai. Na UE a 27, o crescimento de ausentes para as últimas semanas de março e mês de abril foi pronunciado, mas representou apenas três vezes mais do que os números comparáveis de 2019. O bloco perdeu, em conjunto, mais de mil milhões de dias de trabalho.

Para Portugal, os 35 milhões de dias de trabalho perdidos em sete semanas representam um pouco mais de metade de todo o excesso de ausências trazido pela pandemia até ao final do terceiro trimestre. Fora o período do estado de emergência, as restantes semanas do ano até fim de setembro representaram cerca de 25 milhões de dias de ausência a mais.

Os dias de trabalho perdidos cresceram até setembro 72%, para 144,2 milhões, contra 83,8 milhões um ano antes. Já no conjunto da União, o crescimento ficou-se pelos 35%, sensivelmente metade do sofrido por Portugal.

Mas, a perda de dias de trabalho não resulta apenas das ausências ao trabalho daqueles que estão empregados. As reduções de horários e do emprego, também em resultado da pandemia, fazem engrossar as perdas do país.

A semana mais curta

Os dados do Eurostat também mostram que no segundo trimestre deste ano, Portugal registou a semana média de trabalho mais curta em pelo menos mais de duas décadas, com 35,6 horas semanais. É um mínimo da série estatística que arranca no primeiro trimestre de 1998. Ainda assim, o país continuava a manter uma semana de trabalho mais longa do que a da média da União ou da Zona Euro - de 34,9 horas e 34,2 horas semanais, respetivamente.

Já no que diz respeito à perda de emprego, o trimestre do primeiro estado de emergência eliminou, mostram os números do Eurostat, 132 mil postos de trabalho, numa quebra de 2,9% na comparação com os 4,6 milhões de empregos mantidos um ano antes. No terceiro trimestre, o volume de emprego melhorava já ligeiramente, mas mantendo-se ainda 2,6% abaixo de igual período de 2019.

Os dados portugueses comparam com uma redução de emprego na UE a 27 que atingiu os 1,9% no segundo trimestre, abrandando para 1,4% no terceiro trimestre.