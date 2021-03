Primeiro-ministro anuncia uma "reabertura a conta-gotas"

O primeiro-ministro, António Costa. © EPA/ANTÓNIO COTRIM

"Chegou o momento em que podemos falar do plano de reabertura progressiva da sociedade portuguesa", anunciou o primeiro-ministro esta quinta-feira depois da reunião do Conselho de Ministros para definir o plano de desconfinamento.

"Será uma abertura prudente, cautelosa, gradual, a conta-gotas", frisou António Costa, sendo que parte das medidas ainda se vão manter. Por exemplo, o teletrabalho deve ser a regra sempre que possível.

O chefe do governo justificou a reabertura da sociedade agora tendo em conta os dados da incidência da covid que está a níveis considerados seguros, podendo ser revertida a decisão, consoante a evolução da pandemia.

Durante o período da Páscoa é proibida a circulação entre concelhos de 26 de março a 5 de abril, bem como na semana anterior.

A reabertura começará na próxima segunda-feira, dia 15 de março, com a abertura das creches, pré-escolar e 1º ciclo.

Ao abrigo do estado de emergência, o governo impôs um dever geral de recolhimento e a suspensão de um conjunto de atividades, desde 15 de janeiro.

A partir de 22 de janeiro, as escolas foram encerradas, primeiro com uma interrupção letiva por duas semanas, e depois com aulas à distância.

Em Portugal, já morreram mais de 16 mil pessoas com covid-19 e foram contabilizados mais de 812 mil casos de infeção com o novo coronavírus, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

