Primeiro-ministro em isolamento profilático depois de encontro com Macron

Primeiro-ministro português, António Costa, e presidente francês, Emmanuel Macron, estiveram reunidos em Paris na quarta-feira. © EPA/IAN LANGSDON

O primeiro-ministro vai ficar em isolamento profilático depois de ter almoçado com o Presidente francês, Emmanuel Macron que testou positivo à covid-19. António Costa já realizou o teste.

"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu, o primeiro-ministro encontra-se em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde", refere uma nota do gabinete do chefe do Governo.

De acordo com a mesma nota, António Costa cancelou toda a agenda que tinha para os próximos dias incluindo viagens ao estrangeiro. "No quadro da preparação da deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, prevista para 18 a 20 de dezembro, o primeiro-ministro realizou hoje de manhã um teste para deteção de covid-19 e decidiu cancelar essa deslocação".

Também a agenda pública que "implique presença física" foi cancelada, mantendo, no entanto, "toda a atividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância".

O gabinete do primeiro-ministro indica ainda que António Costa "não apresenta quaisquer sintomas" da doença.

Pouco depois do comunicado, o chefe do Governo publicou uma mensagem nas redes sociais, acompanhada por uma fotografia de António Costa a fazer o teste com uma zaragatoa.

Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês @EmmanuelMacron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde. pic.twitter.com/V0D4mHsr8S - António Costa (@antoniocostapm) December 17, 2020

"Sinto-me bem e sem quaisquer sintomas", garante o primeiro-ministro.