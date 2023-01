Primeiro-ministro faz declarações aos jornalistas às 18h30 sobre remodelação do governo

O primeiro-ministro, António Costa © LUSA

O chefe do executivo, António Costa, vai fazer às 18h30 desta segunda-feira "declarações à comunicação social" após terem sido divulgados os nomes de dois novos ministros do governo, anunciou o seu gabinete.

As declarações de António Costa serão feitas menos de duas horas após o anúncio de uma remodelação no executivo para substituir o ministro das Infraestruturas demissionário, Pedro Nuno Santos.

Costa falará a partir das instalações do antigo Ministério do Mar, em Algés, onde se tem reunido o Conselho de Ministros.

Os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves foram escolhidos para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente, segundo uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Com esta opção, aceite pelo Presidente da República, o líder do executivo separa as pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.

Neste XXIII Governo Constitucional, João Galamba tem desempenhado as funções de secretário de Estado do Ambiente e da Energia, enquanto Marina Gonçalves tem exercido o cargo de secretária de Estado da Habitação.