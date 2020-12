Primeiro-ministro indica que medidas de restrição a aprovar no sábado vão até 7 de janeiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), conversa com o primeiro-ministro, António Costa (E), à saída da X sessão de apresentação sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", no Infarmed, em Lisboa, 08 de julho de 2020. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

As novas medidas de restrição a serem aprovadas no próximo sábado pelo Governo deverão durar até ao início de janeiro, indicou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

"Esta tarde o Presidente da República vai ouvir todos os partidos políticos. Eu próprio terei um jantar de trabalho com o Presidente da República. Haverá um projeto de decreto de estado de emergência que será hoje apreciado em Conselho de Ministros, amanhã será objeto de discussão de autorização ou não autorização pela Assembleia da República em função disso o Conselho de Ministros definirá o conjunto de medidas para vigorarem para o período da próxima quinzena e já indicativamente para todo o período até 07 de janeiro", indicou António Costa depois da reunião com técnicos no Infarmed, em Lisboa.

"É fundamental que todos tenham a perspetiva de um horizonte mais alargado", justificou o primeiro-ministro. "Em função das diligências do Presidente da República, no sábado apresentaremos as medidas que vigorarão até 07 de janeiro", frisou o chefe do Executivo.

António Costa lembrou que "o processo institucional que é muito exigente, porque decretar um estado de emergência não é algo que se faça com ligeireza e nunca o país o tinha feito em mais de 40 anos de democracia".

O processo "requer um conjunto de tramitação que é preciso respeitar: a iniciativa cabe ao Presidente da República, há um parecer do Governo, há uma autorização da Assembleia e só depois o Governo pode regulamentar esse decreto. É preciso que esses passos sejam todos dados", acrescentou o primeiro-ministro.

Risco em janeiro e fevereiro

Depois da reunião com os especialistas no Infarmed, o primeiro-ministro mostrou-se confiante, mas avisou que as medidas não podem ser relaxadas. "Ficou claro que as medidas adotadas têm estado a produzir resultados, mas não podemos ainda aliviá-las", declarou o primeiro-ministro, apontando para o risco do aumento dos contágios em janeiro e fevereiro.

De acordo António Costa "há uma clara indicação de que se terá dobrado o pico da segunda vaga e que se entrou na fase descendente, quer em número de novos contágios, quer no que respeita a internamentos", mas advertiu para a necessidade de manter "a pressão sobre a mola".

"É essencial consolidar este processo" e, como tal, "não se pode aliviara situação", tendo em vista que seja possível que "a dinâmica descendente prossiga e se chegue ao período de Natal com a situação devidamente controlada".

"Como todos antecipam, necessariamente no início de janeiro e fevereiro, teremos riscos acrescidos, seja pelas questões de temperatura, seja pelo convício natalício, seja ainda pela confluência com outras doenças, como a gripe. Portanto, estamos no bom caminho, mas é necessário prosseguir esse caminho para podermos controlar e consolidar esta situação", acrescentou.

Notícia atualizada às 14h56