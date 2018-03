Primeiros 16 concursos para integrar precários já foram abertos

As Comissões de Avaliação Bipartidas (CAB) a quem cabe analisar os requerimentos dos trabalhadores com vínculo precário já deram parecer favorável a 7889 processos. Destes, 1224 já foram homologados pelo governo, segundo avançou esta quarta-feira o ministro das Finanças.

Mário Centeno que está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social anunciou ainda que já foram abertos 16 concursos – o passo final para que a entrada nos quadros da administração pública dos trabalhadores precários cujo vínculo foi considerado inadequado.

O Programa de regularização extraordinária de integração dos precários da administração pública (PREVPAP) sublinhou Mário Centeno é um “processo moroso” mas acentuou que já estão abertos os primeiros 16 concursos para a admissão de trabalhadores nas áreas da Presidência e Modernização Administrativa e da Defesa.

Estes 16 concursos correspondem à ocupação de 29 postos de trabalho, segundo precisou a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, que está também nesta audição.

Estes números comparam com os que foram revelados na semana passada – também por Mário Centeno na Assembleia da República – em que tinham tido ‘luz verde’ das CAB 7844 requerimentos e recebido homologação do governo 854.

Relativamente ao descongelamento, Mário Centeno não trouxe números novos face aos que foram transmitidos aos sindicatos há cerca de duas semanas, mas prometeu novo balanço para o final deste mês, quando se espera que o acréscimo remuneratório resultante deste processo chegue já a cerca de 80 mil trabalhadores.

Não sendo possível antecipar uma data para que os serviços terminem o trabalho de levantamento (e de notificação) de todos os trabalhadores que reúnem condições para progredir – seja com base na avaliação de desempenho, seja com base no tempo -, o ministro das Finanças fez questão de reafirmar que o pagamento do valor a que o trabalhador tem direito “terá sempre efeitos a partir do primeiro dia útil em relação ao direito à progressão”.