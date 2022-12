Primeiros avisos do Portugal 2030 serão lançados no primeiro trimestre de 2023

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © LUSA

O Conselho de Ministros aprovou, nesta quinta-feira - no mesmo dia em que a Comissão Europeia aprovou todos os programas do Portugal 2030, sublinhou a ministra da Presidência -, o decreto-lei que estabelece o modelo de governação dos fundos europeus para o período 2021-2027. Mariana Vieira da Silva promete lançar os primeiros avisos do Portugal 2030 no primeiro trimestre de 2023.

Na conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, a ministra explicou que, com este diploma, o governo pretende estabelecer um modelo de governação "claro, eficiente e flexível, que promova as sinergias e as complementaridades com outras fontes de financiamento". O novo modelo prevê uma "maior articulação" em matéria de fundos europeus, abrangendo os Fundos Europeus do Portugal 2030, o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), e o plano estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal (PEPAC).

"Com os programas aprovados e com este novo modelo de governação estamos em condições para ao longo do primeiro trimestre do próximo ano dar os próximos passos e lançar os primeiros avisos do programa Portugal 2030", garantiu a ministra da Presidência.

O novo modelo "aposta na articulação através de redes funcionais, clarifica as competências dos órgãos de governação e integra exigências adicionais resultantes da regulamentação europeia, designadamente em matéria de transparência e controlo", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e confrontada com as declarações do Presidente da República que ontem disse temer que "mais tarde se lamente não ter havido uma discussão suficientemente profunda" sobre o documento e as suas opções, Mariana Vieira da Silva disse não comentar declarações ou entrevistas, realçando, apenas, aquilo que já tem dito anteriormente, ou seja, que o PRR "tem uma metolodogia própria de acompanhamento da sua execução que é o cumprimento das metas e dos marcos com que o país se comprometeu com a União Europeia e tem além disso informação semanal, pública, visível para todos sobre a sua execução".

Sobre a execução do PRR em simultâneo com o Portugal 2020 e o Portugal 2030, a ministra é perentória: "Dissemos sempre que era de especial exigência o volume de fundos europeus que tínhamos para executar neste período e, por isso, a atenção é máxima, e a informação é transparente, e pode ser acompanhada por todos".

Mariana Vieira da Silva acabaria por considerar "normal" que, perante a exigência que está em causa, "existam questões de todos os organismos públicos, do senhor Presidente da República e da Assembleia da República". Por isso mesmo, diz, "foi criada uma comissão especial que acompanha a execução dos fundos e essa é uma preocupação totalmente legítima, que partilho e com a qual trabalho todos os dias para superar", frisou. A responsabilidade da execução destes programas, diz, "é de todos".