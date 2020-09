Principais grupos políticos do PE destacam recuperação económica

O líder do Partido Popular Europeu (PPE), Manfred Weber, destacou que a prioridade do seu grupo, o maior do PE, é “emprego, emprego, emprego”, para fazer face à crise económica causada pela pandemia de covid-19.

Reagindo ao discurso da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Weber subscreveu a importância do avanço na área digital e do pacto ecológico “para estimular novos postos de trabalho” e investir na próxima geração.

“O Estado da União não é bom, mas não me vejo a viver noutro local”, referiu, por seu lado, a líder dos Socialistas e Democratas (S&D), Iratxe García Pérez.

A líder parlamentar socialista referiu ainda que a pandemia fez avançar problemas com os quais a UE já se debatia, como “a gestão comum da migração” e “os instrumentos comuns para a gestão do euro”.

No campo económico, García Pérez acentuou a proposta de criar em todos os Estados-membros um salário mínimo, esperando “que chegue a bom porto”.

O responsável do grupo liberal Renovar a Europa, Dacian Ciolos, também saudou o plano de recuperação económica para fazer face à covid-19, que considerou “um passo em frente”, acrescentando que “encarna o poder da União e a nossa capacidade de ultrapassar crises em conjunto”.

Em sintonia com os socialistas, sublinhou que o Estado de direito “é um princípio chave para todos, não é uma alternativa”.

“Os interesses financeiros da UE devem ser salvaguardados da corrupção”, acrescentou ainda.

Ursula von der Leyen proferiu hoje o seu primeiro discurso do Estado da União perante o PE e o primeiro realizado em Bruxelas, devido à covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.