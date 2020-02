Privacidade dos mortos nas mãos dos herdeiros

Os mortos podem ficar com a sua vida exposta à curiosidade dos herdeiros. Se em vida, uma pessoa não impedir o acesso aos seus dados privados, os seus herdeiros podem aceder legalmente a informações clínicas, a mensagens trocadas em redes sociais como o Facebook ou o WhatsApp. Eventuais segredos podem ficar assim visíveis a familiares, amigos ou outros, desde que sejam herdeiros, revela a edição deste sábado do Expresso.

Esta porta de entrada na privacidade é conferida no artigo 17º da lei do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que entrou em vigor a 8 de agosto de 2019. O artigo diz que “os dados pessoais de pessoas falecidas são protegidos nos termos do RGPD e da presente lei” no que se refere a informações de saúde, genéticas, orientação sexual, vida privada, imagem, comunicações, entre outros.

No entanto, determina que esses dados, nomeadamente direitos de acesso, retificação e de apagamento, podem ser exercidos por quem tenham designado para o efeito ou, se não for esse o caso, pelos herdeiros. A lei diz ainda que os titulares dos dados podem impedir o exercício destes direitos após a sua morte.

Especialistas contactados pelo semanário, admitem que o artigo possa ser inconstitucional, por abrir a terceiros as portas da vida privada dos mortos. Há também questões relativas à saúde que podem colocar em causa o sigilo médico.