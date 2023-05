Privatização: Costa diz que importância estratégica da TAP será assegurada com participação do Estado

O primeiro-ministro, António Costa (E), ladeado pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva (2-E), pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras (2-D), e pela ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro (D), intervém no debate mensal na Assembleia da República, em Lisboa, 24 de maio de 2023. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

António Costa reiterou que a importância estratégica da TAP terá de ser assegurada com a participação do Estado na companhia, no modelo de negócio da futura privatização.

"Se com qualquer grupo privado está assegurada a sua importância estratégica [da TAP]? A minha resposta é não. Pode ser com um parceiro privado que tenha a estratégia correta e que queira executar com o Estado a estratégia adequado para que a TAP assegure a sua função estratégica", disse esta quarta-feira, 24, o primeiro-ministro durante o debate sobre política geral, no Parlamento, em resposta à deputada comunista Paula Santos.

O ministro das Infraestruturas tinha adiantado, na semana passada, na comissão de inquérito à TAP, que "o modelo concreto [da venda da TAP] não está definido" e que não existe, para já, nenhuma "decisão final tomada quanto à percentagem de capital [a alienar]".

"O o governo anunciou uma resolução do Conselho de Ministros onde se procura avaliar a TAP, na sequência dessa RCM, será publicado o decreto-lei que vai enquadrar a privatização. O primeiro-ministro já disse que o Estado quer manter uma participação, estamos nesse processo", referiu João Galamba.

Recorde-se que foi publicada este mês, em Diário da República, a resolução do Conselho de Ministros, aprovada a 27 de abril, que mandata a Parpública para contratar pelo menos duas avaliações independentes necessárias à privatização TAP.