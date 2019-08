Problema informático na British Airways afeta ligações a Portugal

A companhia aérea British Airways anunciou hoje que um problema informático está a causar atrasos e cancelamentos nos aeroportos de Londres, o que também está a afetar ligações com Portugal.

“Estamos a trabalhar o mais rápido possível para resolver um problema que resultou em cancelamentos e atrasos nos voos de curta distância nos aeroportos de Londres”, disse a empresa em comunicado, sem especificar o número de voos afetados.

O problema estará relacionado com o sistema de registo de passageiros, o que levou a British Airways, detida pelo grupo anglo-espanhol IAG, a sugerir aos passageiros que consultem a página eletrónica da transportadora antes de se deslocarem para o aeroporto.

De acordo com informações na página da BA [ba.com], o voo que devia ter partido às 07:30 do aeroporto de Heathrow em direção a Lisboa descolou com duas horas e meio de atraso, às 9:59, mas as outras duas ligações, às 15:05 e 20:10, não apresentam alterações por enquanto.

Já nos voos com partida de Lisboa e destino a Heathrow, a BA indica que o das 11:05 deverá partir mais de três horas atrasado, às 14:24.

Também estão previstos atraso noutras ligações dos aeroportos de London City e Gatwick para Faro, no Algarve, de entre 20 e 50 minutos.