Procura de casa no interior do país e cidades intermédias cresce 51% face a 2019

Embora em queda, face a 2019, as áreas metropolitanas continuam a ser as regiões com maior procura de casa © Rita Chantre / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Fevereiro, 2022 • 14:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A procura de casa no interior do país e cidades intermédias cresceu 14% em 2021 face a 2020 e 51% face a 2019, de acordo com dados do portal imobiliário Imovirtual.

Num comunicado hoje divulgado, o Imovirtual indica que "no geral, as áreas metropolitanas continuam a ser as regiões com maior procura de casa, mas verifica-se uma diminuição de 35% face a 2019".

"Apesar de se registar uma recuperação ligeira face a 2020 (7%), a procura continua muito abaixo do nível da pré-pandemia", refere o comunicado, precisando que em Lisboa, há uma diminuição de 37% da procura de casa em 2021 face a 2019, com uma recuperação de 16% face a 2020 e no caso do Porto, há uma diminuição de 33% face a 2019 e de 1% face a 2020.

Em relação à oferta, o Imovirtual indica que houve, na generalidade, um ligeiro aumento da oferta de casa de 2019 para 2020, que também se verificou no interior do país (5,4%), mas em 2021 os valores reaproximam-se de 2019.

A procura verificada em cidades intermédias, em detrimento de Lisboa e Porto, é sobretudo por moradias, que supera a procura por apartamentos, conclui o Imovirtual, precisando que em Lisboa e Porto a tendência é inversa, com maior procura por apartamentos que por moradias.