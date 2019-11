Procura de emprego no OLX cresce 60% até outubro

De janeiro a outubro foram submetidos 208.999 currículos em resposta a anúncios de emprego, através do portal de anúncios OLX. O valor representa um aumento de 60% neste período face ao ano passado, de acordo com um estudo elaborado pela plataforma, que analisa a procura (contactos feitos aos anúncios) e a oferta (novos anúncios) em 2018 e 2019.

Os empregos e palavras-chave mais procurados neste período enquadram-se nos setores da restauração, hotelaria e turismo (cozinheiro, empregado de mesa, pasteleiro, ajudante de cozinha), domésticos e limpezas (emprega doméstica, empregada de limpeza, part-time, limpeza em lisboa, limpeza porto) e construção civil (pedreiro, pintor, servente, eletricista, pintores).

“O contexto positivo que Portugal vive atualmente em termos de empregabilidade reflete-se, naturalmente, nos números divulgados neste estudo. A taxa de desemprego é a mais baixa de há muitos anos a esta parte e, pela importância que cada vez mais temos na vida das pessoas, o OLX torna-se num parceiro óbvio para encontrar inúmeras soluções a este nível”, considera Andreia Pacheco, brand manager do OLX em Portugal. “Portanto, e mais do que destacar o impressionante crescimento dos números, apraz-nos constatar que somos efetivamente um parceiro ideal para os diferentes momentos da vida dos nossos utilizadores”.

O mês onde houve mais procura foi outubro, tanto este ano como em 2018. Regra geral, em 2019 a procura por ofertas de emprego na plataforma foi sempre superior ao ano anterior, à exceção dos meses de verão – de junho a setembro.

Do lado da oferta, o número de novos anúncios também aumentou este ano, até outubro (19%). As categorias com mais oferta são a restauração hotelatia e turismo, comercial, construção civil, domésticos e limpezas e saúde e beleza.