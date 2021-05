Procura de imóveis de luxo por investidores estrangeiros volta a aumentar

Vista sobre Lisboa e ponte 25 de Abril © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Maio, 2021 • 13:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A procura de imóveis de luxo em Lisboa por investidores estrangeiros voltou a aumentar em Lisboa, segundo uma nota enviada pelo grupo imobiliário da rede Remax, Maxgroup.

O preço, o clima e a segurança são alguns dos fatores que levam os clientes estrangeiros a escolher Portugal como destino do seu investimento imobiliário, refere.

"Em tempo de pós-confinamento assistimos a um aumento da procura de imóveis de luxo por parte de compradores estrangeiros. Esta procura alarga-se a todo o território português, mas a capital acaba por ser a cidade eleita por grande parte deste novo público. Para viver ou para investir, Lisboa continua a ser uma cidade bastante atrativa e tem cativado, cada vez mais, compradores oriundos dos mais diversos países", acrescenta.

Estes clientes do imobiliário posicionam-se agora num segmento de luxo e veem em Lisboa um conjunto de fatores que os levam a fazer a sua opção de compra.

"Entre os critérios de escolha dos clientes estrangeiros temos a questão do preço, já que Lisboa continua a ser uma das capitais europeias com valores de referência abaixo de outras da Europa. No entanto, podemos enumerar outros fatores que levam estes clientes a fazer a sua opção, nomeadamente questões de segurança, o que determina muitas vezes a deslocação de famílias inteiras", refere o Maxgroup, que acrescenta: "Outros aspetos que acabam por influenciar esta escolha são o clima solarengo que faz deslocar pessoas do Norte da Europa, os incentivos ficais promovidos por protocolos entre Portugal e os seus países de origem e, ainda, a história, a luz e a tipicidade da nossa capital".