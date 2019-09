Procura de quartos para alugar cresce 52% entre maio e agosto

A procura de quartos para alugar cresceu 52% entre os meses de maio e agosto, revela um estudo do portal de anúncios classificados OLX. De acordo com os dados disponíveis na plataforma, Lisboa (53%), Porto (15%) e Setúbal (9%) são as cidades em que mais contactos são feitos na tentativa de arrendar um quarto.

As zonas mais procuradas em Lisboa são Sintra, Arroios, Odivelas, Oeiras e Benfica. No Porto, destaque para Paranhos, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Maia e Gondomar. E, em Setúbal, a procura recai essencialmente nas zonas de Almada, Seixal, cidade de Setúbal, Palmela e Barreiro.

Lisboa é a cidade que regista o preço médio mais elevado (345 euros), seguindo-se Faro (291 euros) e Porto (280 euros).

“Este estudo aponta uma tendência clara: apesar da notória subida do preço médio dos quartos para arrendar, a procura não parece ressentir-se. Antes pelo contrário. Outra conclusão evidente, sobretudo a julgar pelo crescimento dos índices de procura e oferta, é que o OLX acaba por ser um parceiro muito valioso nesta categoria de STR (short term rentals)”, analisa Andreia Pacheco, Brand Manager do OLX em Portugal.

Na categoria de quartos para arrendar é notória a prevalência de jovens entre os 18 e os 24 anos, provando que “são sobretudo estudantes universitários que procuram no OLX soluções de residência mais económicas para os próximos anos das suas vidas”, acrescenta Andreia Pacheco.