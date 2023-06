Procura de última hora para fugir à chuva esgota Algarve nos Santos

Os quase 550 milhões de euros de proveitos totais no alojamento turístico em junho não deixavam margem para dúvidas: a recuperação pós-covid chegara em força em 2022. Nos aeroportos nacionais, desembarcaram nesse mês 5,7 milhões de pessoas, numa recuperação-relâmpago do setor que tem suportado o crescimento económico do país. E 2023 encaminha-se para novos recordes.

"Esta época de feriados e festejos dos Santos Populares sempre foi de grande procura, especialmente na cidade de Lisboa, e este ano seguramente não será exceção, para mais com o calendário a permitir duas pontes para umas miniférias aos portugueses", confirma Ana Jacinto, lembrando que também já muitos estrangeiros procuram a cidade nesta altura. Ainda sem dados oficiais, a secretária-geral da AHRESP, associação que representa Hotelaria e Restauração, não tem dúvidas de que "este mês irá seguir a tendência que se tem verificado desde o início de 2023 e registar novos máximos de dormidas e receitas". "A expectativa é de forte pico na atividade entre hoje e dia 13, com o alojamento turístico em Lisboa a registar uma procura muito próxima da plena ocupação, tal como a restauração".

Depois de, até abril, Lisboa e Porto terem somado o maior valor de sempre em receitas da taxa turística, encaixando perto de 19,4 milhões de euros (61% mais do que em 2019 e 90% da receita total desta taxa nas dez cidades que a implementaram), os Santos da casa prometem fazer milagres.

"Há tradicionalmente um aumento significativo da procura nesta altura, até pela organização das Festas de Lisboa", diz também ao Dinheiro Vivo Pedro Moreira, presidente da EGEAC, que revela perspetivas muito animadoras para a época. Houve uma "recuperação incrível" no turismo da cidade, com ingleses, franceses, espanhóis e agora americanos nos roteiros de Lisboa. "Só os alemães estão ainda ligeiramente aquém dos números de 2019."

Com sardinhas e manjericos, música e bailaricos, nem o mau tempo previsto para estes dias chegará para desanimar os turistas com viagem marcada para Portugal. "Bairro Alto, Alfama, Bica e Mouraria são os mais procurados, mas também a outras zonas, como a Madragoa, já começam a chegar muitos estrangeiros", confirma Pedro Moreira, traçando um perfil que já não se esgota nos jovens que vêm pela experiência dos Santos Populares, alargando-se a famílias e grupos. Consequência também dos mais de 40 eventos de diferentes expressões artísticas que têm a cidade como palco.

Os concertos que marcam o fim das Festas de Lisboa, na Torre de Belém, são bom exemplo da diversidade nesta capacidade de atração. "No dia 29 (Dia de São Pedro) teremos música clássica - com a Missa da Coroação, de Mozart, entre outras obras -, dia 30 sobem ao palco Miguel Araújo, Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka para fechar a festa em grande", assegura o líder da EGEAC. É animação que promete chamar muitos locais, além dos estrangeiros.

Porto, 18/06/2021 - Reportagem da festa do São João no Porto. Praça dos Poveiros Sardinhas (Artur Machado/Global Imagens) © Artur Machado/Global Imagens

Se o Alojamento Local (AL) tem sido "a pedra basilar da velocidade da recuperação turística neste ano", Eduardo Miranda diz que, nesta categoria, a maior procura é nacional, mas não se move pelos Santos. "Em todo o país, as reservas estão acima de 2022, mas onde se vê realmente aumento da procura é no Algarve", refere o presidente da Associação do AL em Portugal (ALEP).

Fugir ao temporal

São sobretudo portugueses os que encontram nos feriados desta semana - e da próxima, para os lisboetas que preferem os arraiais fora da noite de Santo António, que vai enfeitar a madrugada de segunda-feira - a desculpa perfeita para uma escapadela até ao Algarve. "Os anos de 2019 e 2022 já foram muito bons, com taxas de ocupação na ordem dos 88%, mas este ano promete ser fora de série", confirma ao Dinheiro Vivo o presidente daquela Região de Turismo. E tem informação que o comprova.

"Há vários grupos hoteleiros de diferentes zonas do Algarve com ocupação máxima e até com hóspedes em lista de espera", diz João Fernandes, justificando a lotação esgotada com as reservas dos portugueses que se concentraram neste fim de semana alargado para uma escapadinha pré-férias. "Normalmente, dividem-se em dois slots, uns aproveitando o Corpo de Deus, outros o 10 de Junho", mas calhando o Dia de Portugal a um sábado (tal como o São João, dia 24), vêm todos agora.

Chegam também muitos turistas estrangeiros. "Estamos com recordes de desembarques desde outubro", concretiza o presidente do Turismo do Algarve. E a estes argumentos junta mais um fator de peso. Com a notícia de que o Sul parece escapar às chuvadas que a depressão Óscar plantou pelo país, "ontem houve um boom de procura, que fez disparar reservas e esgotar vários hotéis do Algarve", confirma João Fernandes.