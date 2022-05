Procura de ventoinhas e ares condicionados cresceu 170%

Calor aumentou procura por ventoinhas e ares condicionado © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O calor que se tem feito sentir fez disparar a procura de ventoinhas e ares condicionados, tendo provocado uma subida de 170% nas últimas duas semanas. Uma conclusão da análise do KuantoKusta ao setor da climatização, levada a cabo entre 1 e 27 de maio, e que revelou que em média os portugueses estão a gastar 140 euros naqueles dispositivos.

Foram os ares condicionados, com um custo médio de 300 euros, os aparelhos mais procurados e que registaram um aumento de 217%, revelou o comparador de preços em comunicado.

Apesar do seu valor mais elevado, esta será uma opção mais duradoura, já que protege do calor e aquece quando está frio. "Ainda que sejam a solução mais cara, os portugueses preferem equipamentos mais eficazes para fazer face às temperaturas mais extremas e que também possam utilizar ao longo de todo o ano, inclusive para combater o frio do inverno", explica Ricardo Pereira, diretor de marketing do KuantoKusta.

No que às ventoinhas diz respeito, o KuantoKusta avança que os consumidores portugueses estão a gastar, em média, 45€ nestes aparelhos e alerta "para um possível aumento do preço destes equipamentos nas próximas semanas, por força do crescimento da procura e possibilidade de ruturas de stock em alguns comerciantes".