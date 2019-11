Procura externa falha e emprego só cresce 0,5% nos próximos dois anos

O crescimento da economia portuguesa vai perder ritmo, de forma substancial, nos próximos anos e o emprego não vai crescer mais do que 0,5% até 2021, prevê a Comissão Europeia (CE), que assim contraria a visão do Governo que vê a economia a ganhar força.

No novo estudo económico do outono, a CE acredita que Portugal cresça 2% este ano (o governo diz menos, cerca de 1,9%), mas apontam para um abrandamento mais pronunciado em 2020, com o ritmo a cair para 1,7%.

O consumo das famílias vai andar mais devagar e as exportações devem continuar a ser afetadas negativamente “por uma deterioração da procura externa”, diz a CE.

Na conferência de imprensa que decorreu em Bruxelas, o comissário da Economia, Pierre Moscovici, relevou este problema da procura dirigida a Portugal e constatou que o país sofre com o ambiente externo mais contraído por ser “uma economia aberta”, dependente das exportações e do turismo.

Do mesmo modo, Moscovici disse que a situação também pode melhorar se as coisas melhorarem lá fora. Mas isto está rodeado de incerteza, como sempre.

As exportações devem crescer apenas 2,7% neste ano e no próximo. O governo acredita em 3,9% no ano que vem.

Mário Centeno, no no esboço de Orçamento do Estado para 2020, enviado há menos de um mês a Bruxelas, previa um crescimento de 2%, acompanhado de uma expansão de 0,7% no emprego (1,1% este ano).

Para a Comissão, o cenário do mercado de emprego é mais pobre. O número de trabalhadores só deve aumentar 0,5% nos próximos dois anos. Será assim também no conjunto da zona euro. Recuperação moderada com pouco emprego adicional.

A CE reconhece que, na primeira metade deste ano, Portugal até aguentou relativamente bem as complicações no ambiente externo, mas considera que a economia vai crescer menos porque vai haver menos consumo privado (das famílias), reflexo da tal travagem na criação de emprego e de uma moderação nos salários.

Haverá algum investimento, claro, mas este agregado da economia “enfrenta um declínio no sentimento dos empresários, particularmente no setor industrial”, o que deve ter efeitos negativos no emprego.

O cenário fica um pouco melhor graças à “absorção de fundos europeus ao longo do horizonte de projeção”, isto é, até 2021.

Mesmo com criação mais limitada de postos de trabalho, a taxa de desemprego cai para 6,3% da população ativa este ano e para 5,9% no ano que vem. O governo diz o mesmo.