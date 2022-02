Procura por autocaravanas em Portugal bate recordes

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A pandemia fez disparar o negócio do autocaravanismo em Portugal. Desde 2013 que a tendência de venda de unidades novas tem sido de subida, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Em 2021, bateu-se o recorde de vendas com 472 veículos, um valor 24,2% acima do alcançado no ano anterior (380 viaturas) e 66% acima do ano pré-pandemia, quando se registaram 284 vendas. Nos nove anos em que o segmento esteve em crescimento, foram matriculadas 1973 autocaravanas novas.

Já no mercado de usados, logo após o início da pandemia, ocorrido em março de 2020, a procura por este tipo de veículos no portal OLX registou uma explosão. "Durante a primavera e o verão, a procura aumentou consideravelmente", refere o OLX, revelando que de abril a julho se verificou um aumento de 400%. "Menos procura em dezembro e maior procura em julho. Além do período de verão, as pessoas procuraram ao longo do ano formas mais seguras de viajar", conclui. Já em 2021, foi menor o crescimento na procura por autocaravanas, de abril a julho, ainda que tenha registado mais 150%.

Recurso ao aluguer

"O autocaravanismo teve, desde o seu início, um crescimento consistente em todos os países da Europa. O aparecimento das empresas de aluguer e a pandemia aumentaram o interesse por este tipo de turismo", afirma Paulo Moz Barbosa, presidente da Associação Autocaravanista de Portugal (CPA). Ainda assim, ressalva que, devido às restrições impostas pela covid-19, "a prática do turismo itinerante caiu drasticamente", como de resto as quedas são transversais a todo o setor turístico.

Sendo difícil contabilizar o impacto estimado pelo autocaravanismo em Portugal, Paulo Moz Barbosa baseia-se nos "números vindos de Espanha que estimam em cerca de 250 mil autocaravanas a entrar no nosso país, por ano, que podem movimentar mais de 25 milhões de euros anuais".

Críticas à atual lei

Com o expectável levantamento de restrições previsto para breve, o presidente da CPA espera "um retorno à normalidade com o regresso dos turistas europeus e um abrir de olhos dos legisladores portugueses para corrigirem a atual legislação", que considera "inconstitucional".

Em causa estão as limitações ao estacionamento e aparcamento de autocaravanas em quase toda a orla costeira portuguesa e nas áreas abrangidas pela Rede Natura 2000, uma lei que entrou em vigor em agosto do ano passado. Fora das áreas protegidas é permitida a pernoita por um período máximo de 48 horas no mesmo município, exceto nos locais expressamente autorizados para o efeito.

Para Paulo Moz Barbosa, "a grande maioria dos locais de apoio existentes e funcionais são fruto do empenhamento das associações e da visão correta de autarcas". Mas, ainda assim, há desafios para enfrentar, como explica: "Por um lado, uma política discriminatória em relação ao cidadão autocaravanista e, por outro, a falta de infraestruturas, produto do fraco investimento neste setor por parte das entidades oficiais ligadas ao turismo que acordaram tarde e mal para o acolhimento deste setor". O dirigente da CPA culpa ainda a "atual política do Turismo de Portugal [que] está completamente desconectada da filosofia e necessidades reais para a prática responsável do autocaravanismo".

O caso de uma plataforma

Em 2021, a Yescapa, empresa francesa que dispõe de uma plataforma intermediária de aluguer de autocaravanas, entre particulares e profissionais, registou um total de 4600 reservas, traduzindo um crescimento de 52,97% face ao ano que antecedeu a pandemia, quando se verificaram 3007. Já o acréscimo percebido entre 2019 e 2020 foi de 23%, para um total de 3700 reservas.

"Em 2020 tivemos um boom enorme devido à pandemia e ao facto de muitos hotéis estarem fechados", afirma a country manager da Yescapa Portugal, Maria Liquito. Em 2020, a empresa registou um volume de negócios de 1,96 milhões de euros, refletindo um ganho de 97% face ao período homólogo.

Apesar da nova legislação relativa à pernoita para veículos de lazer - que contornou através da disponibilização gratuita da aplicação Caramaps, artigos no blog e um guia do locatário - a empresa continua a "constatar um aumento contínuo na procura por esta forma de viajar", afirma Maria Liquito, realçando que as visitas à plataforma elevaram-se de 200 mil, em 2018, para 700 mil, em 2021. Atualmente, são cerca de 900 os proprietários portugueses inscritos.

Bons auspícios para 2022

Portugal tem um "enorme potencial no setor do turismo ao ar livre", e mesmo considerando "as limitações de infraestruturas e a falta de lugares autorizados e equipados para os veículos de lazer em Portugal", a gestora estima um crescimento de 40% para 2022. "De outra forma, o aumento poderia ser ainda mais significativo de acordo com o crescimento nos anos anteriores".

"Verificamos um aumento de portugueses a viajar em Portugal", diz a representante da empresa, acrescentando que "50% das reservas realizadas em 2021 em Portugal foram realizadas por portugueses, contrariamente aos 60%, em 2018, feitas por estrangeiros".

Alemães, franceses e espanhóis são quem mais visita o país, que se assume como o destino de preferência na Yescapa. Enquanto os portugueses optam por reservas mais curtas, como fins-de-semana ou três/quatro dias, os estrangeiros preferem viagens mais longas, em média de duas semanas. "A maior parte das viagens são em família, casais com um ou dois filhos, de seguida, viagens em casal e, por último, viagens com amigos, na faixa etária dos 25 aos 45 anos", revela.

A competitividade que se tem registado no setor revela-se positiva para a Yescapa. "De facto, e principalmente durante a época de verão, existem períodos em que não temos oferta disponível na plataforma face à procura, pelo que esta competitividade demonstra, de certa forma, o sucesso e potencial deste setor", explica.

Relativamente às tendências esperadas para este ano, a Yescapa estima "viagens em contacto com a natureza, nomeadamente visitas a parques naturais e praias fluviais, face às limitações de pernoita de veículos de lazer na orla costeira portuguesa" - que, em 2021, fizeram com que Portugal deixasse "de ser o primeiro país visitado por estrangeiros na Yescapa", assumindo Espanha esse lugar.

Ainda assim, "Portugal é sempre um destino bastante procurado a nível europeu, estando sempre no TOP 10 destinos, pelo que prevemos que muitos turistas estrangeiros se rendam aos encantos de país", refere Maria Liquito, rematando que, mais do que uma forma de viajar, o autocaravanismo é um "modo de vida já adotado por muitos portugueses".





Texto editado por Teresa Costa