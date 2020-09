Procura por montes, terrenos e quintas em crescimento

De abril a maio, a procura por imóveis fora das grandes cidades disparou. Segundo um estudo do OLX com base em dados da plataforma, os contactos feitos a anúncios para venda de montes cresceram 62%, de terrenos aumentaram 37%, de quintas incrementaram 39% e de casas rurais subiram 53%.

As regiões do país que registaram maior procura por quintas foram Beja (+121%), Lisboa (+98%) e Viana do Castelo (+90%). O aumento da oferta subiu 7% em anúncios ativos e em 6% em novos anúncios de abril para maio.

Já as casas rurais os distritos em destaque depois do confinamento foram Viseu (+178%), Coimbra (156%) e Aveiro (+139%). A oferta cresceu 9%.

No que se refere aos montes, os distritos que mais registaram procura foram Lisboa (+102%), Portalegre (+95%) e Setúbal (+94%). A oferta apresentou um crescimento de 10% entre abril e maio.

Os terrenos verificaram uma elevada procura após o confinamento em Santarém (+94%), Setúbal (+59%) e Viana do Castelo (+56%). Já o número de novos anúncios nesta subcategoria caiu -27% em maio.