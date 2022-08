Procura por serviços e produtos de energias renováveis cresce 137% em julho

Portugueses procuram cada vez mais as energias renováveis © Sergio Freitas/Global Imagens

Os portugueses estão a optar pelas energias renováveis e prova disso é o aumento da procura, que no mês passado aumentou 137%. Os valores são adiantados pela Fixando - plataforma que facilita a contratação de serviços - que explica que a subida dos preços do gás e da eletricidade está a causar uma verdadeira "a corrida dos portugueses às energias renováveis e sustentáveis". Em comunicado, a marca revela que a procura destes produtos e serviços disparou 137% em julho, quando comparada com o mês homólogo. Com base neste valor, a Fixando prevê que a procura cresça 180%, ainda durante este ano.

Com a falta de profissionais especializados nesta área e com o aumento da procura, a Fixando declara que "os preços praticados pelos profissionais e empresas têm crescido exponencialmente, sobretudo devido à escassez de mão de obra e de materiais".

E exemplifica: se em 2021 a instalação de painéis solares custava 420 euros, por serviço, atualmente atinge 590 euros. Um aumento de 40,5%.

Apesar destes valores, a insígnia garante que a oferta de mercado, no que a profissionais diz respeito, não é suficiente para responder aos pedidos dos consumidores. Segundo a Fixando, 55% das solicitações feitas na sua plataforma em julho durante o mês de julho não obtiveram resposta.

"Ainda que, desde o início do ano, o número de empresas e especialistas a oferecerem serviços relacionados com Energias Renováveis e Sustentabilidade tenha crescido 19% face a 2021, menos de 10% estão disponíveis de momento para aceitar novas marcações", frisa a empresa.

Como explica a diretora de Novos Negócios da plataforma, este aumento da procura surge num momento em que as famílias portuguesas estão cada vez mais preocupadas com as variações nos custos das energias. Alice Antunes afirma ainda para além dos consumidores procurarem m investir em alternativas, não só mais sustentáveis, querem também "algum alívio nas despesas mensais".

Os distritos onde a Fixando registou mais pedidos são Lisboa (17%), Porto (15%), Setúbal (10%), Aveiro (9%), Braga (8%) e Leiria (8%). A maioria dos utilizadores procura estes serviços para casas com áreas superiores a 100 metros quadrados (89%) e, apesar do aumento dos preços, 42% refere que pretende ter os painéis solares ligados à rede, com apenas 25% a preferir uma ligação própria.

Esta análise foi levada a cabo pela Fixando entre 1 de julho e 25 de agosto e inquiriu 2600 utilizadores e 1200 profissionais registados na sua plataforma.