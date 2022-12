Procura por transportes coletivos urbanos cresce face a 2021

© MIGUEL A. LOPES/LUSA

A procura pelos transportes coletivos urbanos tutelados pelo Ministério do Ambiente - metros de Lisboa e Porto e serviço fluvial da Transtejo/Soflusa - registou nos primeiros 11 meses deste ano um crescimento homólogo de 63%, anunciou hoje o Governo.

Segundo uma nota de imprensa do Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), os dados registados este ano (entre janeiro e novembro) "continuam a mostrar a tendência de recuperação do número de passageiros nas empresas de transportes coletivos tuteladas pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática".

Ainda assim -- reconhece o MAAC --, a procura "ainda está aquém" da que se verificava antes da pandemia de covid-19, que teve um impacto na operação destas empresas -- Metropolitano de Lisboa, Metro do Porto e Transtejo/Soflusa (serviço fluvial entre os distritos de Lisboa e Setúbal).

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática assinala que, no quadriénio 2019-2022, aplicou "mais de 885 milhões de euros" nos transportes públicos.

O Orçamento do Estado para 2023 inclui uma verba de 138,6 milhões de euros para o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) e outra de 20 milhões de euros para o Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP).