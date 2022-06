Procura por ventoinhas mais do que duplicou em abril e maio

Dinheiro Vivo 28 Junho, 2022 • 16:29 Partilhar este artigo Facebook

A procura de ventoinhas mais do que duplicou (105%) e a de aparelhos de ar condicionado subiu 17% em abril e maio, meses que antecedem o verão. Os números são do OLX, com base em dados das pesquisas na plataforma.

A subida nestes dois meses foi superior à registada entre janeiro e maio de 2022, face ao período homólogo, quando a procura por ventoinhas aumentou 22% e a de ar condicionado 3%.

Quanto à oferta, o estudo da OLX indica que, no que aos aparelhos de ar condicionado diz respeito, houve um aumento de 6% entre janeiro e maio, sendo de 16% só nos meses de abril e maio, abaixo da procura. Nas ventoinhas houve um decréscimo da oferta de 13% entre janeiro e maio e de 11% só em abril e maio.

O preço médio, que em janeiro se fixava em 455 euros para o ar condicionado e em 43 euros para as ventoinhas, tem vindo a cair. Em média, em maio, o preço dos aparelhos de ar condicionado era de 216 euros, menos 52% do que no início do ano. No caso das ventoinhas, o preço desceu 30%, passando para um valor médio de 30 euros em maio.