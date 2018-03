Prodsmart cria bolsa de emprego para ajudar à contratação

As notícias constantes da falta de trabalhadores para a indústria motivaram a Prodsmart a agir. Só a metalúrgica diz precisar de quase 30 mil pessoas, sem falar nos restantes setores. Para ajudar ao processo de recrutamento, aproximando jovens e empresas, a Prodsmart criou uma bolsa de emprego da indústria. A plataforma, que será oficialmente lançada na próxima segunda-feira, arranca já com cerca de 40 vagas de 10 empresas.

Serralheiros mecânicos, soldadores, operadores de máquinas, costureiras ou engenheiros, de tudo se procura um pouco nesta bolsa de emprego, criada no âmbito do Dia Nacional da Manufactura, uma iniciativa da Prodsmart, que conta com o apoio da Secretaria de Estado da Indústria. “Tudo aquilo com que lidamos, da cadeira onde nos sentamos à roupa que vestimos e ao gelado que partilhamos com os nossos filhos, foi produzido numa fábrica e nem sempre lhe damos a devida importância. E é isso que queremos ajudar a mudar”, explica o CEO da Prodsmart, Gonçalo Fortes.

O objetivo do Dia Nacional da Manufactura, que será festejado a 4 de outubro, é o de mostrar que uma carreira na indústria pode ser “sexy e interessante”. E para demonstrar o que fazem, as empresas irão abrir as portas das fábricas a visitas. Já se associaram à iniciativa cerca de 100 entidades, entre companhias, associações e profissionais da área de consultoria.

“Esta é uma iniciativa da comunidade para a comunidade. A Indústria 4.0 e a digitalização é, frequentemente, apresentada como robôs e inteligência artificial (IA), uma realidade muito distante das pequenas e médias empresas, cuja preocupação é como é que vão encontrar pessoas para continuarem a crescer”, diz Gonçalo Fortes. E porque acredita que “tudo se resume, ainda, a pessoas”, a Prodsmart está apostada em ajudar, “consolidando” a sua posição como “parceiro de referência” das PME, “no caminho difícil da digitalização”. O sistema de gestão da Prodsmart, que “transforma cada funcionário do ‘chão de fábrica’ em trabalhadores do conhecimento, com muito mais informação e em comunicação direta constante com as máquinas e com os gestores”, está hoje implementado em mais de 50 fábricas em Portugal, no Reino Unido e no Brasil. E a sua génese reside nas soluções internas de software que Gonçalo Fortes começou por desenvolver na fábrica dos seus pais, em Arraiolos.

“A automação e a IA é para gigantes, as necessidades das PME são muito mais humanas. E, por isso, queremos trazer para o debate questões como a empregabilidade”, refere o empresário. E qualquer empresa, de qualquer sector, poderá divulgar as suas vagas através da bolsa de emprego. “É uma plataforma transversal”, garante, recusando a ideia de que a indústria seja pouco atrativa para os jovens: “Há uma renovação nas camadas de gestão e isso ajudam a atrair outras pessoas. Há empresas que já se preocupam hoje em contratar decoradores para o chão de fábrica de modo a criarem espaços atrativos para os seus trabalhadores”.