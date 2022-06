Produção automóvel cai 13% até maio para 118 429 veículos

© Bruno Simões Castanheira

A produção automóvel em Portugal caiu 13% entre janeiro e maio, para 118.429 veículos, de acordo com dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal hoje divulgados.

"Em termos acumulados, nos cinco meses de 2022, saíram das fábricas instaladas em Portugal 118.429 veículos, ou seja, menos 13,0 por cento do que em igual período do ano anterior", indica a ACAP, em comunicado.

No mês de maio, foram produzidos 25.163 veículos automóveis, um crescimento de 1,9% face ao mês homólogo de 2021.

Por tipologia, nos primeiros cinco meses deste ano, a produção de ligeiros caiu 18,23% face ao período homólogo para 90.196 veículos, enquanto o mercado de ligeiros de mercadorias ascendeu a 26.562 veículos, um aumento de 10,3%.

Já a produção de veículos pesados aumentou 0,5% para 1.671 veículos.

"A informação estatística relativa ao ano de 2022 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", refere a associação.

De acordo com a ACAP, a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em Portugal, com 94,3%, com destaque para a Alemanha (21,2%), França (18,0%), Itália (13,8%) e Espanha (7,7%).

No que toca à montagem de veículos automóveis em Portugal, foram montados 11 veículos pesados em maio, tendo representado um decréscimo de 21,4% a igual mês do ano passado.

Entre janeiro e maio, a montagem de veículos pesados apresentou uma queda de 70,8% face a igual período do ano anterior, representando 31 veículos montados em 2022.

Pelo quinto mês consecutivo, no ano de 2022, só foram montados veículos pesados de passageiros.

No acumulado de janeiro a maio foram exportados 83,9% dos veículos montados em Portugal, representando 26 unidades, que tiveram a Alemanha (73,1%) e o Reino Unido (26,9%) como destino.