Produção automóvel cai 16% até março com 70.435 veículos - ACAP

A produção automóvel em Portugal caiu 16% até março para 70.435 veículos, segundo dados da ACAP -- Associação Automóvel de Portugal divulgados esta terça-feira.

"Em termos acumulados, nos três primeiros meses de 2022, saíram das fábricas instaladas em Portugal 70.435 veículos, ou seja, menos 16% do que em igual período do ano anterior", indicou, em comunicado, a ACAP.

Só em março, foram produzidos 28.427 veículos automóveis, uma descida de 2,7% face ao mesmo mês de 2021.

Por categoria, contabilizaram-se 50.559 ligeiros de passageiros, nos primeiros três meses do ano, uma descida de 24,6% em comparação com o período homólogo.

Os ligeiros de mercadorias, por sua vez, fixaram-se em 19.046, uma subida de 20% face ao mesmo período do ano anterior.

Entre janeiro e março, contabilizaram-se 830 veículos pesados, um decréscimo de 14,8%.

"A informação estatística relativa ao primeiro trimestre do ano de 2022 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97,4% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribuiu, de forma significativa para a balança comercial portuguesa", apontou.

A Europa mantém-se na liderança (95,2%) das exportações dos veículos fabricados em Portugal.

Entre os países europeus destacam-se França (23,4%), Alemanha (17,5%), Itália (11,9%) e Espanha (9,8%).

Já no que se refere à montagem de veículos pesados, de janeiro a março, verificou-se uma queda de 73,5%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, com 18 veículos.

Em março, só foi montado um veículo pesado, o que representou uma perda de 97,2%.