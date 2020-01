Produção automóvel sobe 17% em 2019 (346 mil unidades) e bate recorde

A produção automóvel bateu um novo recorde com quase 346 mil unidades em 2019, mais 17,4% do que no ano anterior, e foram vendidos 267.828 veículos automóveis, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

“Em 2019 foram produzidos em Portugal 345.688 veículos automóveis, o que faz com que este seja o melhor ano na história da indústria automóvel nacional, tendo batido o ano de 2018”, indicou, em comunicado, a associação.

A produção automóvel em Portugal avançou assim 17,4% face ao ano anterior. No período em causa, foram vendidos 267.828 veículos automóveis, alguns dos quais produzidos em Portugal. Assim, a produção superou as vendas em 77.860 unidades.

Entre janeiro e dezembro de 2019, foram produzidos 282.142 ligeiros de passageiros, o equivalente a uma subida de 20,5% face a igual período de 2018, 58.141 comerciais ligeiros, um aumento homólogo de 5,9%, e 5.405 veículos pesados, mais 1,3% do que no ano anterior.

“A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,3 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, apontou a ACAP.

De acordo com a associação automóvel, a Europa “continua a liderar nas exportações dos veículos fabricados em território nacional” com 92,7%.

No ‘ranking’ destacam-se a Alemanha (23,3%), França (15,5%), Itália (13,3%), Espanha (11,1%) e Reino Unido (8,7%). Por sua vez, em 2019, foram montados 2.863 veículos automóveis em Portugal, mais 24,5% em comparação com o ano anterior.

Porém, em dezembro do mesmo ano foram montados menos 62,7% de veículos em comparação com o mês homólogo, ou seja, 93 viaturas. No mesmo ano, foram exportados quase 93% dos veículos montados em Portugal, sendo a América (84,5%) o principal destino.