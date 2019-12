Produção de eletricidade renovável subiu para mais de 55% em 2018

A produção de eletricidade renovável subiu para 55,2% do total de eletricidade produzida em 2018, acima dos 45,5% registados em 2017, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), hoje divulgados.

Em comunicado, a DGEG explica que esta evolução “ficou a dever-se, em primeiro lugar ao aumento da produção hidroelétrica, 79% superior à do ano anterior, mas também ao aumento da potência instalada em renováveis, a qual aumentou em 220 megawatts (MW) face ao ano anterior”.

De acordo com o documento, o consumo de energia primária desceu 2,8% no ano passado, relativamente ao ano anterior, “o que permitiu reduzir os consumos de carvão e gás natural para a produção de eletricidade em 20%, evitando o consumo de cerca de um milhão de toneladas equivalentes de petróleo (tep) de energia de origem fóssil”.

Já o consumo de energia final aumentou cerca de 1,4% em 2018, devido à aviação, transportes marítimos e rodoviários.

Segundo a DGEG, “a contabilização, este ano pela primeira vez, das bombas de calor renováveis permitiu que a fração de fontes de energia renovável no consumo final bruto de energia tivesse passado de 28,1% em 2017 (onde não estavam contabilizadas) para 29,2% em 2018, já muito próximo da meta prevista para 2020, de 31%”.

A DGEG indica ainda que nos anos de 2019 e seguintes irá consolidar-se “a capacidade do país para cumprir as metas de 2020 — 60% de eletricidade a partir de fontes de energia renovável e 31% de renováveis no consumo final de energia final”, em resultado da entrada em exploração de capacidade renovável licenciada e da realização dos leilões de solar fotovoltaico.