Produção de seguro direto sobe para 1,09 milhões de euros em outubro

A produção de seguro direto subiu ligeiramente em outubro, de 1,06 milhões de euros para 1,09 milhões, em termos homólogos, nas seguradoras sob supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

De acordo com dados da ASF, a produção de seguro passou de um total de cerca de 1,06 milhões de euros em outubro do ano passado, para cerca de 1,09 milhões em outubro deste ano.

No entanto, no acumulado de janeiro a outubro, a produção de seguro direto desceu 6,08%, face ao mesmo período do ano passado, de 10,7 milhões de euros para cerca de 10,1 milhões.

A ASF divulgou, recentemente, que a produção de seguro direto diminuiu 7,1% no terceiro trimestre deste ano, face ao período homólogo, situando-se acima de 8,9 mil milhões de euros.

"O ramo Vida apresentou uma quebra de 18,2%, tendo sido relevante para este decréscimo a diminuição verificada nos seguros de vida ligados (28%), em particular nos PPR (32,1%)", explicou a ASF, na nota então divulgada.

O supervisor detalhou ainda que os ramos Não Vida registaram um crescimento de 6,9%, do qual se destaca o aumento de 11% no ramo Doença, cujo peso relativo na produção passou a ser de 19,4% no final do período.

Segundo a ASF, os montantes geridos dos fundos de pensões caíram 12,5% no final do terceiro trimestre deste ano, face ao fim de 2021, totalizando 21,1 mil milhões de euros.

"Esta evolução resultou da diminuição de 13,6% nos fundos de pensões fechados e da diminuição de 6,6% nos fundos de pensões abertos", assinalou.

Os dados indicam ainda que em outubro se registou "uma ligeira diminuição" do número de inscrições e cancelamentos, assim "como um aumento pouco significativo de suspensões e levantamentos de suspensão no registo de mediadores de seguros".