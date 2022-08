Produção de vinho deve cair 9% na próxima vindima

No Douro é esperada uma quebra de 20% na próxima vindima, fruto do escaldão provocado pelas ondas de calor © LUSA

O Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) estima que a produção nacional de vinho, na próxima vindima, seja de 6,7 milhões de hectolitros, o que representa um decréscimo de 9% face à campanha anterior. Salvaguarda, no entanto, o instituo que, comparativamente à média das últimas cinco vindimas, estes 6,7 milhões de hectolitros representam um crescimento de 2%.

Das 14 regiões vitivinícolas nacionais, oito esperam descidas de produção, sendo que o Douro e Lisboa são as que têm maiores quebras percentuais estimadas, na ordem dos 20%. A região Beira Atlântico estima manter a mesma produção de 2021, enquanto o Algarve e o Tejo estão a contar com crescimentos na ordem dos 5%. Terras de Cister e a região dos Vinhos Verdes esperam, por seu turno, ter mais vinho na próxima vindima, com um aumento estimado de 10%.

© Direitos Reservados

Em nota informativa hoje divulgada, o Instituto da Vinha e do Vinho destaca que, "na generalidade, as uvas apresentam um bom estado fitossanitário, sem registo de doenças ou pragas, como consequência das condições climatéricas verificadas até à data". No entanto, "a falta de água e as condas de calor verificadas acentuam o stress hídrico e térmico, pelo que as condições climatéricas que se verificarem até à vindima serão, ainda, determinantes na quantidade e qualidade da colheita", acrescenta.

Sobre as regiões com maiores quebras previstas, explica o IVV que, no Douro e Porto, "apesar da expectativa inicial em linha com a produção do ano passado, as ondas de calor (provocando o escaldão) e a falta de água têm vindo a acentuar as situações de stress que afetam a maturação da uva e respetivo rendimento". Quanto à região de Lisboa, "a pouca humidade no solo não tem permitido o desenvolvimento dos bagos". Além disso, a onda de calor registada "ocasionou o surgimento de escaldão, em especial nas vinhas mais novas, com menos superfície foliar".

No Dão é esperada uma produção 15% inferior à do ano passado, igualmente por efeito do calor. "A onda de calor contribuiu para o stress hídrico nas videiras, no entanto prevê-se que a qualidade da colheita seja elevada", frisa o IVV.

Já no Alentejo, o decréscimo esperado é de 5%. "As vinhas apresentam um bom estado vegetativo, com desenvolvimento adequado ao estado fenológico, sem incidência de acidentes fisiológicos ou provocados por pragas ou doenças. Recentemente ocorreram alguns focos de escaldão. Existem perspetivas positivas para a qualidade", pode ler-se no documento.