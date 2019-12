Produção de vinho ficou abaixo das previsões

Este ano deverão produzir-se 6,5 milhões de hectolitros de vinho em Portugal, um valor que representa um aumento de 7% face ao ano passado, embora fique abaixo das previsões iniciais, que apontavam para um crescimento de 10%, de acordo com o Instituto da Vinha e do Vinho.

A atual campanha segue-se àquela que ficou na história como a mais baixa desde o ano 2000, tendo sido produzidos apenas 5,3 milhões de hectolitros.

O acréscimo que se verificou este ano, apurado com base nas declarações de colheita e produção, foi de 426 mil hectolitros, um valor equivalente à produção de toda a região do Douro, na ordem dos 400 mil hectolitros, ela própria com crescimento de 30%.

Outras regiões chegaram mesmo a ter produções com ganhos superiores a 50%, como foi o caso de Trás-os-Montes, Terras de Cister e Terras da Beira.

Já para o desempenho nacional pesaram negativamente as evoluções ocorridas nas regiões vitícolas do Algarve (-18%), Lisboa (-16%), Beira Atlântico (-11%) e Alentejo (-9%).

Tal como tem acontecido nos últimos anos, os vinhos tintos representaram 61% do total da produção, deixando aos vinhos brancos uma fatia de 33% e os restantes 6% aos vinhos rosados.

Quanto aos vinhos classificados com Denominação de Origem Protegida e com Indicação Geográfica Protegida, a sua produção “continua a aumentar”, segundo o IVV, e já representa 88% do total nacional.