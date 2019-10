Produção industrial alemã sobe 0,3% em agosto

A produção industrial alemã em agosto subiu 0,3% face a julho e desceu 4% face ao mesmo mês de 2018, informou esta terça-feira a agência federal de estatística alemã, Destatis.

Estes dados provisórios indicam ainda que a produção de bens de investimento (+1,1%) e de bens intermédios (+1%) subiu face a julho, mas que a de bens de consumo recuou 1%.

A energia gerada em agosto na Alemanha recuou 1,7% face a julho e a produção do setor da construção caiu 1,5%, refere ainda o comunicado da Destatis.

A Destatis também anunciou uma revisão dos dados referentes a julho, quando a produção industrial baixou, segundo a atualização hoje anunciada, 0,4% face a junho e recuou 3,9% face ao mesmo mês de 2018.

A estatística da produção industrial na Alemanha segue-se à revisão em baixa dos prognósticos do crescimento da economia anunciados na semana passada pelos principais institutos económicos alemães, com estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto de 0,5% em 2019 (contra 0,8% estimado anteriormente) e de 1,1% em 2020 (contra 1,8% estimado anteriormente).