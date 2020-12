Produção industrial aumenta 2,7% em 2019

Autoeuropa é a maior fábrica de automóveis portuguesa. © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Segundo as Estatísticas de Produção Industrial divulgadas esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2019 o crescimento da produção industrial desacelerou face a 2018, quando tinha sido verificada uma subida de 7,1%.

As atividades que registaram os contributos positivos mais significativos para o crescimento verificado no total da indústria, foram a fabricação de veículos automóveis e as indústrias alimentares com subidas de 1,5 pontos percentuais e 0,4 pontos percentuais, respetivamente.

As indústrias alimentares e a fabricação de veículos automóveis reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis, apresentaram o primeiro e segundo maior peso no total de vendas e prestação de serviços, totalizando 11,9 mil milhões de euros e 11,7 mil milhões de euros, respetivamente.

Ambas as divisões, segundo o INE, registaram variações positivas, de 3,2% e 13%, respetivamente (3,9% e 33,3% pela mesma ordem, em 2018).