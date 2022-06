Produção industrial cai 1,8% em abril

© © Leonel de Castro/Global Imagens

O índice de produção industrial caiu 1,8% em abril, face ao mesmo mês de 2021, menos 2,5 pontos percentuais em relação ao valor observado em março, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Num comunicado, o INE refere que excluindo o agrupamento de Energia a queda foi de 1,1%, contra uma subida de 2% no mês anterior.

Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas "menos favoráveis" que as observadas em março, à exceção da Energia, que se manteve idêntica, adianta.

Nesse sentido, o agrupamento de Bens de Investimento apresentou, pelo quarto mês consecutivo, uma queda (-8,4%), que compara com a contração de 6,5% no mês anterior, apresentando o contributo mais significativo, de menos 1,2 pontos percentuais (p.p.) para a quebra do índice total.

Quanto ao agrupamento de Energia apresentou também um contributo negativo (-0,8 p.p.), em resultado de uma queda homóloga de 4,6%, valor igual ao observado no mês de março.

O agrupamento de Bens de Consumo, por sua vez, desacelerou 2,7 p.p., para um crescimento homólogo de 0,9% no mês de abril deste ano, sendo que o seu contributo para o índice agregado foi de 0,3 pontos percentuais, segundo o INE.

Em termos mensais, o índice de produção industrial quebrou 2% em abril, contra uma subida de 4,6% no mês anterior.