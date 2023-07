Produção industrial cai 4,5% em maio mas acelera face a abril

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Julho, 2023 • 11:49 Partilhar este artigo Facebook

O índice de produção industrial baixou 4,5% em maio em termos homólogos, mas avançou 2,4 pontos percentuais face ao mês anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados.

"O Índice de Produção Industrial registou uma redução homóloga de -4,5%, menos intensa em 2,4 pontos percentuais (p.p.) que a observada em abril", refere o INE.

De acordo com a autoridade estatística, sem o agrupamento de energia, o índice agregado teve uma variação de -4,0% (-4,5% no mês anterior).

Entre os grandes agrupamentos industriais, os bens intermédios apresentaram o maior contributo para a variação do índice total (-2,3 p.p., com uma variação homóloga de -6,6%), seguindo-se o agrupamento do consumo (-1,7 p.p., com variação homóloga de -4,9%) e o da energia (-1,2 p.p., face a uma variação homóloga de 7,6%).

Já os bens de investimento registaram uma variação homóloga positiva, de 5,1%, contribuindo com 0,7 p.p. para o índice de produção industrial.

Em termos de variação mensal, o índice de produção industrial registou um aumento mensal de 2,0% em maio, depois de uma diminuição de 5,7% em abril.

"Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram contributos positivos para a variação do índice total, destacando-se pela sua intensidade o agrupamento de bens de consumo (1,3 p.p.), que resultou de uma taxa de variação de 3,6% (-8,6% no mês anterior)", refere o INE.

Os bens de investimento contribuíram com 0,4 p.p. -- face a um crescimento mensal de 2,6% (redução de 6,5% em abril) --, enquanto os agrupamentos de bens intermédios e de energia registaram "taxas de variação de 0,5% e de 1,5% (-2,8% e -4,5% no mês anterior), respetivamente, que originaram contributos de 0,2 p.p. em ambos os casos".