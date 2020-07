Produção industrial caiu 14,6% em junho

O índice de produção industrial desceu 14,6% em junho, em termos homólogos, depois de uma queda de 27,3% em maio, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O índice de produção industrial registou uma variação homóloga negativa de 14,6%, superior em 12,7 pontos percentuais (p.p.) à observada em maio”, refere o INE em comunicado, adiantando que a queda do índice da secção das indústrias transformadoras foi de 15,7%, que compara com o recuo de 30,2% no mês anterior.

Todos os agrupamentos industriais contribuíram negativamente para a queda do índice global, embora menos expressivamente que no mês anterior, com o de bens intermédios a cair 5,3 pontos percentuais (p.p.), que resultou de uma queda homóloga de 16%, contra uma quebra de 24,5% no mês anterior.

O de bens de consumo, por sua vez, teve uma contribuição negativa de 4,3 p.p., originada por queda de 13%, quando esta foi de menos 30,7% no mês de maio.

O INE refere ainda que em relação aos agrupamentos de bens de investimento e de energia contribuíram ambos com menos 2,5 p.p., devido à queda de, respetivamente, 16,0% e 13,9% (30,6% e 22,8% no mês precedente, pela mesma ordem).

Em termos mensais, o índice de produção industrial aumentou 11,2% em junho, contra uma subida de 2,7% no mês precedente.

No segundo trimestre deste ano, o índice agregado caiu 23,7% face ao trimestre homólogo, enquanto no primeiro trimestre a diminuição foi de 1,3%.