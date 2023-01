Produção industrial contrai 0,3% em novembro

© Miguel Pereira / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Janeiro, 2023 • 11:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A produção industrial apresentou uma queda homóloga de 0,3% em novembro do ano passado, recuperando face à contração observada no mês anterior (-1,9% em outubro), anunciou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), esta segunda-feira.

"O índice de produção industrial registou uma diminuição homóloga de 0,3% em novembro do ano passado, menos 1,6 pontos percentuais (p.p.) na comparação com o mês de outubro", refere o INE, explicando que esta evolução foi "particularmente influenciada" pelo agrupamento de energia, sem o qual o índice agregado teve uma queda homóloga de 1,9%, contra uma contração de 2,2% no mês anterior.

No entanto, os grandes agrupamentos industriais apresentaram evoluções díspares no mês em análise face a outubro passado, sendo que o agrupamento de bens intermédios agravou a queda homóloga para -5,6% em novembro, contra -3,7% no mês anterior, de que resultou o contributo mais influente para a quebra do índice total (-2,0 p.p.).

No caso dos agrupamentos de energia e de bens de investimento, estes contribuíram com 1,3 pontos percentuais (p.p). e 0,7 p.p., respetivamente, devido aos aumentos homólogos de 8,2% e 4,9%, com o primeiro a acelerar face a "outubro (0,1%) e o segundo a abrandar ligeiramente (0,4 p.p.)", segundo o INE.

O agrupamento de bens de consumo, por sua vez, passou de uma queda de 3,9%, em outubro, para uma contração de 1,2% no mês análise, tendo contribuído com -0,4 p.p., adianta.

Além disso, o INE refere que o índice de produção industrial registou um aumento mensal de 3,7% em novembro, contra uma queda de 1,8% no mês anterior.