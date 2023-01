Produção industrial cresce 2,5% em dezembro

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Janeiro, 2023 • 11:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A produção industrial passou de uma queda homóloga de 0,2% em novembro do ano passado para um crescimento de 2,5% em dezembro, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No entanto, o INE explica que, no caso de se excluir o agrupamento de Energia, há a registar uma quebra de 0,5% em dezembro do ano passado, contra uma diminuição de 1,8% no mês precedente.

Além disso, o instituto refere que todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram aumentos homólogos, à exceção do de Bens Intermédios.

Assim, o agrupamento de Energia apresentou o contributo mais influente para o aumento do índice total (2,9 pontos percentuais [p.p.]), originado por um crescimento de 17,4%, que compara com uma subida de 8,2% no mês anterior.

Já os agrupamentos de Bens de Consumo e de Bens de Investimento contribuíram ambos com 0,7 p.p., em resultado dos aumentos homólogas em dezembro de 2,2% e de 4,8%, respetivamente, contra uma queda de 1,1% e uma subida de 4,8% em novembro, pela mesma ordem.

O INE refere ainda que o "único contributo negativo (-1,9 p.p.) partiu do agrupamento de Bens Intermédios, que registou uma queda de 5,4%, valor igual ao observado em novembro.

No quarto trimestre de 2022, o índice agregado aumentou 0,1% face ao trimestre homólogo, enquanto no trimestre anterior este aumento foi de 1,7%.