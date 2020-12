Produção industrial desacelera em outubro com crescimento homólogo de 0,1% 

Central de Lares , produção de energia eléctrica, da EDP DR

O Índice de Produção Industrial apresentou uma variação homóloga de 0,1% em outubro, depois da subida de 2,8% em setembro, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O Índice de Produção Industrial registou uma variação homóloga de 0,1%, 2,7 pontos percentuais inferior à observada em setembro", refere.

Esta evolução, segundo o INE, foi particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia, sem o qual o índice agregado teve uma variação de -2,7% (-1,1% em setembro).

De acordo com os dados disponibilizados, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, exceto o de Energia, tendo este apresentado o contributo mais influente para a variação do índice total (2,3 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de 12,6% (21,3% no mês anterior).

O contributo negativo mais relevante partiu, por sua vez, do agrupamento de Bens de Consumo (-1,2 pontos percentuais), resultado de uma descida homóloga de 3,8% (-0,7% em setembro).

Os agrupamentos de bens intermédios e de bens de investimento contribuíram ambos com -0,5 pontos percentuais, associados a taxas de variação de -1,4% e de -3,2%, respetivamente (-0,7% e -2,8% no mês precedente, pela mesma ordem).

O objetivo do Índice de Produção Industrial é, segundo o INE, medir as variações do volume da produção em intervalos curtos e regulares.

Os índices são obtidos a partir do Inquérito Mensal à Produção Industrial, realizado por formulário eletrónico, junto de unidades estatísticas selecionadas a partir das empresas sediadas no território nacional.