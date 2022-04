Produção industrial recua 4,3% em fevereiro penalizada pela energia (Imagem de arquivo) © AFP

O índice de produção industrial registou uma queda homóloga de 4,3% em fevereiro, acentuando a descida de 3,4% em janeiro, penalizada pela redução da produção de eletricidade, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira.

Excluindo o agrupamento de energia, fortemente penalizado pela redução da produção de eletricidade, a variação do índice de produção industrial foi de 2,9%, contra uma descida de 0,4% em janeiro.

"É de realçar o forte contributo negativo da produção de eletricidade (menos 7,2 pontos percentuais), resultante da redução homóloga de 35,9% (-15,8% em janeiro)", destaca o instituto.

Os dados revelam que os grandes agrupamentos industriais apresentaram evoluções díspares, sendo o agrupamento de energia aquele que apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total, com menos 6,6 pontos percentuais (pp), originado por uma descida de 32,8%, superior à queda de 16,2% no mês anterior.

Também o agrupamento de bens de investimento deu um contributo negativo, descendo um pp, em resultado da queda homóloga de 6,7% (-7,6% em janeiro), destacando-se a redução do fabrico de automóveis, que diminuiu 20,5% em fevereiro (-23,8% em janeiro).

O agrupamento de bens de consumo acelerou, passando de crescimento de 1,3% em janeiro, para 7,8% em fevereiro, enquanto o agrupamento de bens intermédios registou um aumento homólogo de 2,4% (1,1% no mês anterior).

A variação mensal do índice de produção industrial foi de 0,6% em fevereiro, recuperando face à queda de 5,1% em janeiro, tendo todos os grandes agrupamentos industriais apresentado contributos positivos para a variação do índice total, exceto o de energia (-2,3 pp), que acentuou a queda de 6,2% em janeiro, caindo 14,2% em fevereiro.