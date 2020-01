Produção industrial recua em novembro na zona euro e na UE

A produção industrial recuou em novembro passado 1,5% na zona euro e 1,3% no conjunto da União Europeia em comparação com o mesmo mês do ano anterior, enquanto em Portugal aumentou 0,3%, segundo dados do Eurostat.

Os dados hoje publicados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE revelam que na comparação em cadeia — com outubro de 2019 – a produção industrial manteve-se quase inalterada na Europa, progredindo 0,2% no espaço da moeda única e recuando 0,1% no conjunto dos 27 Estados-membros, enquanto Portugal registou um recuo de 0,6%, depois de em outubro ter registado o maior crescimento mensal da União face a setembro (3,1%).

Na variação homóloga, as subidas mais vincadas foram registadas na Hungria (5,7%), Polónia (5,6%) e Finlândia (3,7%), enquanto os maiores recuos foram observados na Grécia (-8,3%), Roménia (-7,5%) e Estónia (-7,2%).

Na variação em cadeia, Lituânia (3,0%) e Malta (2,6%) registaram as maiores subidas de produção industrial, e Dinamarca (-4,7%), Irlanda (-4,1%) e Grécia (-3,7%) as descidas mais acentuadas.