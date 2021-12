Produção industrial recupera para subida homóloga de 0,2% em novembro (Imagem de arquivo) © Robert ATANASOVSKI/AFP

O índice de produção industrial registou uma variação homóloga de 0,2% em novembro, recuperando face à quebra 6,3% em outubro, mas continuando a ser penalizado pelo agrupamento de 'energia', divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Esta evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento de 'energia', sem o qual o índice agregado teve uma variação de 3,2% (-1,3% no mês anterior)", refere o INE.

A taxa de variação da secção das 'indústrias transformadoras' foi de 0,8% em novembro, após a quebra de 3,4% em outubro.

Segundo o INE, "todos os grandes agrupamentos industriais melhoraram face ao mês anterior, embora com desempenhos díspares".

Assim, os agrupamentos de 'bens de consumo' e de 'bens intermédios' apresentaram variações homólogas positivas de 4,9% e de 3,6%, respetivamente (0,4% e 1,0% em outubro), contribuindo com 1,6 pontos percentuais e 1,2 pontos percentuais, pela mesma ordem.

Já o agrupamento de 'energia' apresentou "o contributo negativo mais relevante" (-2,4 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de -13,0% (-26,0% no mês anterior), e o agrupamento de 'bens de investimento' apresentou igualmente um contributo negativo (-0,2 pontos percentuais), embora passando de uma variação de -10,1% em outubro para -1,1% no mês análise.

No que se refere à variação mensal do índice agregado, foi de 1,2% em novembro, contra 0,4% no mês anterior, segundo o instituto.

Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram contributos positivos para a variação do índice total, exceto o de 'bens de consumo' (-0,7 pontos percentuais), que passou de uma taxa de variação de 4,6%, em outubro, para -2,2% em novembro.

Os agrupamentos de 'bens de investimento' e de 'bens intermédios' contribuíram com 0,8 pontos percentuais e 0,7 pontos percentuais, respetivamente, resultantes de variações mensais de 5,7% e de 2,0% (2,6% e 0,7% no mês anterior), pela mesma ordem.

O agrupamento de 'energia' registou uma taxa de variação de 2,9% (-9,7% no mês precedente), que originou um contributo de 0,5 pontos percentuais.