Produção na construção acelera para variação homóloga de 2,7% em abril

A variação homóloga do índice de produção na construção acelerou para 2,7% em abril, com o emprego a crescer 2,3% e as remunerações a progredirem 4,8%, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em março o índice de produção na Construção tinha registado uma taxa de variação homóloga de 2,4%, enquanto os índices de emprego e de remunerações tinham crescido 1,7% e 2,3%, respetivamente.

Segundo o INE, em abril os dois segmentos que integram o índice de produção na construção tiveram “comportamentos distintos, embora ambos positivos”: O segmento da construção de edifícios acelerou 0,9 pontos percentuais, para uma variação homóloga de 2,9% (contributo de 1,7 p.p. para o índice agregado), e o de engenharia civil abrandou 0,4 pontos percentuais, para uma taxa de variação homóloga de 2,5% e um contributo de 1,0 p.p. para o índice total.

Em abril, o índice de emprego no setor da construção assinalou uma variação homóloga de 2,3% (variação de 1,7% em março) e uma variação mensal de 0,1% (-0,5% em abril de 2017).

Já o índice das remunerações efetivamente pagas registou uma taxa de variação homóloga de 4,8% (2,3% em março) e, face ao mês anterior, desceu 0,4% (-2,7% no mesmo período de ano anterior).