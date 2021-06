Produção na construção cresce 42% na zona euro e 33% na UE em abril

Construção © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

A produção na construção aumentou 42,3% na zona euro e 32,7% na União Europeia (UE) em abril, face ao mês homólogo, divulga o Eurostat.

Já na comparação com março, a produção na construção recuou 2,2% na zona euro e 1,6% na UE.

Segundo o gabinete estatístico europeu, as maiores subidas homólogas no indicador foram observadas em França (160,4%), na Bélgica (45,2%) e na Áustria (37,3%) e as principais quebras na Hungria (-7,1%), na Suécia (-5,5%) e na Polónia (-4,2%).

Na variação em cadeia, a Hungria (-7,3%), a Alemanha (-4,3%) e a Eslovénia (-3,4%) registaram os maiores recuos na produção na construção e a Roménia (7,8%), a Polónia (4,9%) e a Bulgária (2,3%) os avanços mais marcantes.

Em Portugal, a produção na construção aumentou 11,7% face a abril de 2020 e 0,1% na comparação com março.

Recorde-se que em abril de 2020, a maioria dos Estados-membros da UE tinham adotado medidas de confinamento rigorosas devido ao surgimento da pandemia da covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.824.885 mortos no mundo, resultantes de mais de 176,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.