Produção na construção sobe 6% na zona euro em janeiro

A produção na construção aumentou 6,0% na zona euro em janeiro, em termos homólogos, registando também um aumento de 3,6% na comparação em cadeia, face a dezembro de 2019, segundo estimativas publicadas pelo Eurostat.

Os dados do gabinete oficial de estatísticas da União Europeia revelam que, no conjunto da União a 27, as subidas foram ainda mais acentuadas, com a produção no setor da construção a aumentar em janeiro passado 6,2% face ao mesmo mês do ano anterior e 3,9% comparativamente a dezembro.

Em Portugal, o crescimento da produção na construção foi mais modesto, progredindo apenas 0,6% em termos homólogos e 1,3% na comparação mensal em cadeia.