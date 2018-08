Produção no setor da construção continua a subir em junho na zona euro e na UE

A produção no setor da construção voltou a aumentar, em junho, na zona euro e na União Europeia (UE), quer em termos homólogos quer face a maio, divulgou esta segunda-feira o Eurostat.

Na zona euro, a produção no setor da construção avançou 2,6% face a junho de 2017 e 0,2% na comparação com maio deste ano, revelam os dados do gabinete oficial de estatísticas da UE.

Já no conjunto da UE, o indicador cresceu 2,7% em termos homólogos e 0,6% na variação em cadeia (face ao mês anterior).

As maiores subidas homólogas da produção no setor da construção observaram-se na Hungria (28,3%), na Polónia (24,2%) e na República Checa (8,9%), tendo Portugal registado um crescimento de 4,1% face a junho de 2017, enquanto a única quebra foi assinalada na Bulgária (-2,9%).

Em termos de comparação em cadeia, face ao mês anterior, Hungria (7,2%), Eslováquia (4,5%) e França (3,8%) registaram as maiores subidas, que em Portugal foi de 0,8%, enquanto Eslovénia (-5,0%) e Alemanha (-3,2%) tiveram os maiores recuos.