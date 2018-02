Produto da UE incentiva a poupar para a reforma

A gestão dos planos de poupança para a reforma tem estado nas mãos dos governos nacionais e a União Europeia tem-se mantido afastada do tema. Funcionou assim até 29 de junho de 2017, quando a Comissão Europeia apresentou uma proposta com aplicação em todos os países da União para criar um novo produto de poupança para a reforma, o PEPP (Pan-European Personal Pension Product).

Quando o regulamento estiver concluído com sucesso, a Comissão apresentará um novo produto para a velhice, um período da vida cada vez mais longo. A combinação explosiva de uma população envelhecida com a descida das taxas de natalidade pode deixar as gerações futuras a pagar uma conta demasiado alta, a menos que a idade da reforma seja estendida e passemos a trabalhar durante mais anos.

Este produto é apelativo aos empregados por conta própria e a quem mude de país, ao permitir poupar para o mesmo plano onde quer que esteja na Europa.

Em relação aos impostos, a Comissão apenas pode recomendar aos governos que os novos produtos tenham os mesmos benefícios fiscais que os produtos nacionais. Os impostos a aplicar não são os mesmos de país para país e dependem da morada de domicílio do aforrador. Uma vez que são os estados a definir os impostos, os fornecedores dos PEPP deverão saber taxar as contribuições, dependendo do local onde os seus clientes se encontrem. Além disso, são obrigados a oferecer altos níveis de transparência sobre as comissões, evitando que os aforradores não conheçam ou não entendam os valores cobrados. Os fornecedores são empresas financeiras, como bancos, fundos de pensões profissionais, empresas de investimento e gestores de ativos. Quanto ao capital, o produto tem, por defeito, uma opção de investimento para a maioria dos aforradores que permite recuperar, pelo menos, o capital investido. A Comissão espera que o novo produto não só ajude os aforradores como constitua uma reserva financeira extra que incremente o investimento na Europa.

Os críticos da medida, como os alemães da associação dos fundos de pensões profissionais, defendem mais uma aposta na expansão dos fornecedores de fundos de pensão profissionais do que nos produtos de pensão privados. Nos países em que o estado é a fonte das pensões e a poupança individual não tem tradição, há quem considere que o produto não vai ter sucesso.

Supervisão

Valdis Dombrovskis, vice-presidente da comissão responsável pelos serviços financeiros, explicou que os novos produtos serão regulados pela Autoridade Europeia para os Seguros e Pensões Ocupacionais, que é uma instituição da União Europeia. Esta será a entidade responsável por autorizar os PEPP e por manter um registo central do produto por toda a Europa. As autoridades de supervisão nacionais serão responsáveis pela supervisão dos fornecedores.

A proposta dos PEPP está a ser debatida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Uma vez adotado, o regulamento entrará em vigor 20 dias após a data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.