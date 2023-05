Produtores de vinho revelam um "Douro em tons de rosé" em Mesão Frio

Mesão Frio, Douro © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Maio, 2023 • 11:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O evento "Douro em tons de Rosé" junta entre 18 e 20 de maio, em Mesão Frio, 25 produtores que vão revelar o potencial do Douro para a produção de vinhos e espumantes rosados, foi anunciado.

"Este encontro pretende colocar o Douro na agenda dos rosés, que ainda se comercializam principalmente na altura do verão", afirmou hoje à agência Lusa Justina Teixeira, vereadora na Câmara de Mesão Frio e produtora de vinhos na Região Demarcada do Douro.

Foi precisamente pelo facto das vendas aumentarem no verão que a Câmara de Mesão Frio decidiu antecipar para maio a data da segunda edição do "Douro em tons de Rosé", que na sua primeira edição, em 2022, decorreu em novembro.

Justina Teixeira disse que, para esta segunda edição do evento, já estão inscritos 25 produtores de vinhos rosé de toda a Região Demarcada do Douro, dos quais cinco são do concelho de Mesão Frio, no distrito de Vila Real.

Durante os três dias vão ser realizadas provas comentadas dos rosés provenientes dos produtores do concelho e da região, quer sejam das categorias de vinhos do Douro, do Porto (Port Pink) ou espumantes.

A responsável adiantou que se verifica, a nível internacional, um "crescimento do mercado de rosés, quer nos espumantes, quer nos vinhos tranquilos".

Esta é, reforçou, uma categoria que "tem vindo a crescer" em termos de referências e de produtores, quer também a nível dos consumidores.

Segundo dados Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), entre janeiro e março de 2023, foram vendidos 1,1 milhões de euros de vinhos Douro DOP (Denominação de Origem Protegida) rosados, mais 20,9% do que em igual período de 2022.

Ainda de acordo com o instituto público, a produção de Douro rosé ganhou mais peso no mercado sobretudo a partir de 2015, passando de 1,4% para 3,2% em 2022, mas mantendo-se ainda com um peso muito inferior aos vinhos branco (28,1% em 2022) e tinto (68,7% em 2022).

Em 2022, o Douro produziu um total de 56 milhões de litros de vinho, dos quais 38 milhões de litros de tinto, cerca de 16 milhões de litros e branco e 1,7 milhões de litros de rosé.

"O Douro tem que marcar posição porque é uma região com uma versatilidade incrível", frisou Justina Teixeira, destacando que se pretende também potenciar a imagem da região a nível internacional.

Durante o evento, os enólogos vão falar sobre os seus vinhos, destacando as condições de produção nesses anos e, na plateia, marcarão presença outros enólogos, produtores, empresários da restauração e hotelaria e ainda consumidores.

Nesta iniciativa vai também participar Elizabeth Gabay, autora e jornalista especialista em rosés.

O objetivo do "Douro em tons de Rosé" foi ainda criar um evento que "diferenciasse" o concelho de Mesão Frio no âmbito da principal atividade económica do concelho, a produção de vinho.

O encontro insere-se na Cidade Europeia do Vinho que, em 2023, coloca em destaque todo o Douro e os 19 municípios agregados na Comunidade Intermunicipal (CIM).

A programação da Cidade Europeia do Vinho inclui a realização de mais de 600 atividades, ao longo de todo o ano, que englobam conferências, "workshops", espetáculos, feiras e provas de vinhos.